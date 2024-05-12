Количество погибших, вероятно, будет расти.

В российском Белгороде 12 мая прогремели взрывы. По информации соцсетей, в городе обвалился подъезд многоэтажки.

Как сообщают российские Telegram-каналы, в Белгороде подъезд обвалился с десятого до первого этажа. Причина разрушения пока неизвестна.

По данным Baza, по меньшей мере четыре человека погибли, еще 35 пострадали. Однако цифра, скорее всего, будет увеличиваться.

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В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Украина виновата в случившемся, якобы войска обстреляли здание, из-за чего оно рухнуло. Также по сети распространяется информация о том, что на дом упала российская управляемая авиабомба.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что дом в Белгороде, скорее всего, взорвали.

"На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности. Вполне похоже на провокацию России, или информационную провокацию по раздуванию ситуации, для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов", - подчеркнул он.

Обновлено 12:45. Сейчас сообщается уже о 7 погибших. Также стало известно, что крыша разрушенного дома в Белгороде упала на спасателей, которые проводили разбор завалов.

Обновлено 12:52. В российском Минобороны заявили, что "киевский режим" около 11:40 совершил "террористическую атаку" на жилые кварталы Белгорода. В ведомстве отметили, что якобы украинские войска использовали для этого тактический ракетный комплекс "Точка-У", реактивные системы залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".

"Во время отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожено шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", - заверили россиян очередной пропагандой в Минобороны РФ.

Последние события в РФ

Как писал УНИАН, под Белгородом произошел прилет российской ракеты ночью 11 мая, скорее всего, упала на Белгородскую область. Местные паблики опубликовали видео пуска и падения ракеты над городом Новосадов, но потом одно из агентств удалило сообщение.

Также сообщалось, что в России уходит под воду Омская область. Российские СМИ сообщили, что были затоплены сотни домов, там проводится эвакуация населения.

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