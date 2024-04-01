В частности, сообщалось о дыме в районе Харьковской горы.

В понедельник, 1 апреля 2024 года, в российском Белгороде снова было неспокойно. В городе и области объявляли тревогу, работала российская ПВО.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что в городе возникло несколько пожаров – горят автомобили и здания.

В частности, сообщалось о дыме в районе Харьковской горы, повреждениях на улицах Королева, Шаландина, Горького, а также на парковке кинотеатра "Русич".

В то же время на улице Славянской были повреждены несколько автомобилей, а также выбиты стекла. Стоит отметить, что местные власти информацию о возможных последствиях обстрела Белгорода пока не предоставляли.

Другие новости России

Российские военные сбросили на Белгородскую область еще две 500-килограммовые авиационные бомбы с фугасной боеголовкой. Это уже 16-й случай за последние две недели.

Тем временем в городе Екатеринбург на одном из цехов машиностроительного предприятия "Уралмашзавод" вспыхнул масштабный пожар. Площадь возгорания уже достигла 4000 квадратных метров. Отмечается, что пожар возник в заводском цехе №57 – там было около 500 литров лака.

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