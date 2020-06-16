Путин ищет голоса в ОРДЛО: жители с российскими паспортами могут идти на референдум РФ

Киев пока не отреагировал на эти сообщения.

Жители оккупированной части Донбасса, имеющие российский паспорт, смогут проголосовать на референдуме по изменениям к конституции России, среди которых – «обнуление» президентского срока Владимира Путина.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на соответствующее заявление боевиков.

Читайте также"Я тебя в****, и ты сдохнешь": в РФ полицейский душил подростка из-за громкой музыки (видео)

По данным группировок, в Ростовской области России такие «российские граждане» смогут принять участие в референдуме 1 июля на 12 избирательных участках. Для участия достаточно показать российский паспорт и написать заявление непосредственно на избирательном участке.

Отмечается, что Киев пока не отреагировал на эти сообщения.

Ранее в Совете национальной безопасности Украины заявляли, что имеют списки всех украинских граждан, которые получили незаконные российские паспорта.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram