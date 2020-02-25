Секретарь СНБО: у нас есть списки всех украинцев с незаконными паспортами РФ

Секретарь СНБО отметил, что российский народ терпит, что у него забирают деньги для обеспечения оккупационной политики в Крыму и на Донбассе.

У Совета национальной безопасности Украины есть списки всех украинских граждан, которые получили незаконные российские паспорта.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Liga.net.

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«Мы внимательно следим за количеством паспортов, которые выдаются Российской Федерацией. Это не первый пример. Они так делали во время грузинской войны и молдавского процесса. Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: "Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги". Это сплошной шантаж со стороны РФ», – считает Данилов.

Он отметил, что при этом российский народ терпит, что у него забирают деньги. «В Советском Союзе мы помогали всем в Африке. Чем это закончилось, известно. Теперь они “помогают” Осетии, Абхазии. Там небольшие суммы. А на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей они вынуждены выплачивать сумасшедшие деньги. Миллиарды долларов Путин тратит для удержания этих территорий. На сегодня это порядка 156 000 паспортов», – сообщил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что украинские власти физически не могут на это повлиять, но у них есть списки всех, кто получил эти паспорта. «На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта», – отметил чиновник.

Он заявил также, что участие таких граждан в гипотетических «совместных патрулях» на Донбассе будет зависеть от того, как они будут себя вести. «Людей, которые их получили и при этом имеют паспорта с нашим гербом, очень много. Это не значит, что они их уничтожают», – добавил Данилов.