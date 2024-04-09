Операции раненым проводятся под наркозом в дозировке около 20% от необходимой дозы.

В больницах российского Белгорода сложилась критическая ситуация с лекарствами.

Как пишет проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на информированные источники, медицинским учреждениям для лечения гражданских и оккупантов катастрофически не хватает обезболивающих.

"Операции раненым проводятся под наркозом в дозировке около 20% от необходимой нормы, то есть обломки извлекаются практически на живую. Причины, как в случае с дорогами, много раненых и воровство", - пишет канал.

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Война в Украине - больницы на ВОТ и в РФ переполнены оккупантами

Как говорилось в недавней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины отмечалось, что российские оккупанты обустроили военный госпиталь на 200 человек в местной больнице Беловодска на временно оккупированной Луганщине, все гражданские "выписаны".

В начале февраля Генштаб ВСУ сообщал, что во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области все медучреждения переполнены ранеными противниками. Также сообщалось, что в госпиталь захватчиков, обустроенный в городе Светлодарск, прибыл медперсонал из Якутии.

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