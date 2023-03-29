Противник продолжает цинично использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в собственных целях.

Российские оккупанты обустроили военный госпиталь на 200 человек в местной больнице Беловодска на временно оккупированной части Луганской области, всех гражданских "выписали".

Об этом идет речь в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 среды, 29 марта. "Противник продолжает цинично использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в собственных целях. Так, местная больница Беловодска Луганской области обустроена под военный госпиталь на 200 койкомест", - сказано в сводке.

Отмечается, что в медицинском учреждении лечат оккупантов, которые имеют легкие ранения. "В то же время всех гражданских людей "выписали", - уточнили в Генштабе.

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В начале февраля Генштаб ВСУ сообщал, что во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области все медучреждения переполнены ранеными противниками.

Также сообщалось, что в госпиталь захватчиков, обустроенный в городе Светлодарск, прибыл медперсонал из Якутии.

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