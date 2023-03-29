По информации Маляр, на прошлой неделе в Нововасильевке Запорожской области больница была перепрофилирована в российский военный госпиталь, где разместили более 200 раненых оккупантов.

На оккупированных территориях Украины местным жителям трудно получить медицинскую помощь из-за использования больниц только для раненых российских военных. Об этом в Telegram написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отмечает, что на временно оккупированной территории Украины обостряются проблемы с получением гражданским населением медицинской помощи, поскольку российское оккупационное командование расширяет практику использования местных медицинских учреждений для лечения исключительно российских военнослужащих.

"Вследствие таких действий противника жители лишаются возможности получения даже экстренной медицинской помощи. В частности, на прошлой неделе в населенном пункте Нововасильевка Запорожской области местная больница была перепрофилирована в российский военный госпиталь, в котором разместили более 200 раненых оккупантов. По указанию командования противника оказывать медицинскую помощь гражданскому населению в этом лечебном учреждении категорически запрещено", - сообщила Маляр.

Видео дня

По ее информации, в больничных учреждениях, которые еще обслуживают местных жителей, количество квалифицированного медицинского персонала критически уменьшается, потому что российские оккупационные администрации принудительно массово направляют гражданских медиков лечить раненых российских военнослужащих, численность которых постоянно растет.

Война в Украине - больницы на оккупированных территориях переполнены россиянами

Сегодня в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины отмечалось, что российские оккупанты устроили военный госпиталь на 200 человек в местной больнице Беловодска на временно оккупированной Луганщине, всех гражданских "выписали".

В начале февраля Генштаб ВСУ сообщал, что во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области все медучреждения переполнены ранеными противниками. Также сообщалось, что в госпиталь захватчиков, обустроенный в городе Светлодарск, прибыл медперсонал из Якутии.

Вас также могут заинтересовать новости: