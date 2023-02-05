В Светлодарск прибыл медперсонал из Якутии, отметили в Генштабе.

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками.

В Горловке российские захватчики обустраивают под полевые госпитали детские сады, школы или просто складские помещения, об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке.

"Также известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находятся около 70 человек, в городе Светлодарск Донецкой области, прибыл медицинский персонал из Якутии", - говорится в сообщении.

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Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

Утром 5 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что противник сосредотачивает усилия на том, чтобы вести наступательные действия на таких направлениях - Лиманском, Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском. Возле девяти населенных пунктов на Донбассе были отражены вражеские атаки. В частности, в Донецкой области бои были в районе Бахмута.

Стоит отметить, что во время наступательных действий россияне несут серьезные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют около 130 590 оккупантов.

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