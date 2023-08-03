Властям Республики Татарстан пришлось успокаивать население.

В Казани, пятом по величине городе России, население напугала необычная картина на небе, напоминавшая большой "ядерный гриб". Фото необычного явления активно распространялись в соцсетях.

Жители страны, пропагандисты и президент которой Владимир Путин регулярно угрожают Украине и странам Запада применением ядерного вооружения, перепугались, что эта картина – свидетельство масштабного пожара или мощного взрыва, пишет Telegram-каналу Mash.

Государственное пропагандистское агентство "РИА Новости" поспешило успокоить граждан. В министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан СМИ пояснили, что этот "ядерный гриб" – лишь разновидность кучево-дождевых облаков.

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"Теплый воздух легче холодного. Его подъем в средние слои атмосферы можно увидеть в виде грибовидного облака. Это атмосферное явление называется инверсией, или облаком-наковальней. Это особый тип кучево-дождевого облака, которое поднимается на высоту примерно от 12 до 15 километров, а затем начинает размываться", - сказал представитель ведомства.

Ядерный гриб - где видят необычные облака

Кучево-дождевое облако, также известное как облако-наковальня, напоминающее "ядерный гриб" (грибовидное облако, возникающее после ядерного или термоядерного взрыва) периодически видят обитатели всей планеты. Видели такое и в Украине.

В NASA говорят, что этот тип облаков чаще всего формируется в тропических широтах (круглый год). В более высоких широтах облако-наковальню можно увидеть в летний сезон.

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