В Киеве заметили облако в форме атомного гриба.

Вчера в небе над Киевом заметили облако в форме атомного гриба.

Соцсети моментально запестрели живописными снимками необычного явления.

"Вид из окна - просто бомба", - шутили пользователи.

В Укргидрометцентре дали объяснение столь необычной форме облака. По словам синоптиков, облака подобной формы называются Cumulоnimbus incus - это кучево-дождевое облако, которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

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"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части облака", - пояснили специалисты.

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Автор: Екатерина Лиманская