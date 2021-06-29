Вчера в небе над Киевом заметили облако в форме атомного гриба.
Соцсети моментально запестрели живописными снимками необычного явления.
"Вид из окна - просто бомба", - шутили пользователи.
В Укргидрометцентре дали объяснение столь необычной форме облака. По словам синоптиков, облака подобной формы называются Cumulоnimbus incus - это кучево-дождевое облако, которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.
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"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части облака", - пояснили специалисты.
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