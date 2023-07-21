Уильям Бернс: мы не можем легкомысленно относится к ядерной риторике Москвы / фото REUTERS

Риторика российского режима вызывает обеспокоенность, но нет никаких признаков того, что РФ собирается использовать свой ядерный арсенал.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, отвечая на вопрос о риске применения Владимиром Путиным ядерного оружия в войне с Украиной, пишет NBC News.

"Бряцание ядерным оружием, которым занимаются Путин и его окружение, было глубоко безответственным. Это не то, к чему мы можем относиться легкомысленно", - сказал Бернс.

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Глава ЦРУ добавил, что США не наблюдают признаков подготовки Россией к использованию такого рода оружия.

"Конечно, мы очень внимательно следим за такими вещами, но конкретных немедленных приготовлений к применению ядерного оружия не видим", - отметил Бернс.

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Ядерное оружие РФ - новости

Как сообщал УНИАН, в середине июня государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявил, что в США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие против Украины. Также он отметил, что Вашингтон не видит необходимости менять свою оборонительную позицию на фоне заявлений о перемещении российских ядерных боеголовок на территорию Беларуси.

Перед этим диктатор Владимир Путин заявил, что Россия теоретически может применить ядерное оружие, если будет угроза ее территориальной целостности или существованию.

А президент США Джо Байден считает, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным является "реальной". Также он осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси, назвав этот шаг Путина "абсолютно безответственным"

По данным Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), Россия в 2022 году потратила $9,6 млрд на модернизацию ядерного арсенала. Это на 5,74% больше, чем в 2021 году.

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