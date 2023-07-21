Уильям Бернс назвал безответственными угрозы России использовать ядерное оружие в войне.

Риторика российского режима вызывает обеспокоенность, но нет никаких признаков того, что РФ собирается использовать свой ядерный арсенал.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, отвечая на вопрос о риске применения Владимиром Путиным ядерного оружия в войне с Украиной, пишет NBC News.

"Бряцание ядерным оружием, которым занимаются Путин и его окружение, было глубоко безответственным. Это не то, к чему мы можем относиться легкомысленно", - сказал Бернс.

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Глава ЦРУ добавил, что США не наблюдают признаков подготовки Россией к использованию такого рода оружия.

"Конечно, мы очень внимательно следим за такими вещами, но конкретных немедленных приготовлений к применению ядерного оружия не видим", - отметил Бернс.

Ядерное оружие РФ - новости

Как сообщал УНИАН, в середине июня государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявил, что в США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие против Украины. Также он отметил, что Вашингтон не видит необходимости менять свою оборонительную позицию на фоне заявлений о перемещении российских ядерных боеголовок на территорию Беларуси.

Перед этим диктатор Владимир Путин заявил, что Россия теоретически может применить ядерное оружие, если будет угроза ее территориальной целостности или существованию.

А президент США Джо Байден считает, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным является "реальной". Также он осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси, назвав этот шаг Путина "абсолютно безответственным"

По данным Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), Россия в 2022 году потратила $9,6 млрд на модернизацию ядерного арсенала. Это на 5,74% больше, чем в 2021 году.

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