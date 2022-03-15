Достойная альтернатива, ничего не скажешь.

В России профессия блогера умерла. За это нужно отблагодарить нациста Путина, который приказал вторгнуться в Украину. Западные страны сразу же начали накладывать на РФ санкции, а компании уходить с рынка страны-агрессора. Alphabet сняла монетизацию на YouTube, а Instagram заблокировал Роскомнадзор. Однако у блогеров все же есть варианты – по крайней мере, так считает мэр Тимашевска Николай Панин. Можно, например, работать косарями или уборщиками. И это, если что, не подготовка к первому апреля.

В недавнем видео Панин заявил: "Так как вы все остались без работы — к счастью или к сожалению, не знаю — но пора браться за ум, поэтому приглашаем вас косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству. В общем, заняться, наконец-таки, делом. Нам нужны рабочие руки! Уборка улиц от мусора, покос травы, в общем конкретная работа".

Стоит отметить, что из-за блокировки Instagram пострадали не только блогеры. Многие самозанятые люди предлагали услуги через социальную сеть. То же самое касается предприятий, которые рекламировали продукцию преимущественно в Instagram. Вот такой "дивный новый мир" наступил в России. И это только начало — страна-агрессор сполна поплатится за вторжение в Украину.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: