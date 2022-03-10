Это также касается российских пользователей, оформивших подписку Premium, Music Premium.

YouTube полностью прекратил все функции монетизации для российских пользователей.

Это также касается российских пользователей, оформивших подписку Premium, Music Premium. Об этом видеохостинг сообщил в письмах, разосланных российским пользователям.

"Мы распространяем эти меры на все функции, связанные с монетизацией, в том числе подписки YouTube Premium и Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры, мерч для всех зрителей в России. Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России", - говорится в сообщении компании.

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