Авторы YouTube перестанут получать доход в России / Иллюстрация REUTERS
YouTube полностью прекратил все функции монетизации для российских пользователей.
Это также касается российских пользователей, оформивших подписку Premium, Music Premium. Об этом видеохостинг сообщил в письмах, разосланных российским пользователям.
"Мы распространяем эти меры на все функции, связанные с монетизацией, в том числе подписки YouTube Premium и Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры, мерч для всех зрителей в России. Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России", - говорится в сообщении компании.
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