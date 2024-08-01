Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.

В России произошел масштабный пожар на территории Омского нефтеперерабатывающего завода.

В МЧС сообщили, что огонь охватил около 300 квадратных метров. om1.ru пишет, что покуратура начала проверку по факту возгорания. "Горела установка, которая предназначена для переработки нефти. Возгорание тушат специализированные подразделения МЧС", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе нефтезавода заявили, что возгорание началось во вспомогательном помещении насосной. "Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание. Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме", - добавили они.

Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти". Он является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. В целом завод выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов.

Пожары в России

Как сообщал УНИАН, ранее в Курской после громких взрывов начался большой пожар. В украинском Генеральном штабе сообщили, что военным удалось поразить склад вооружения и техники оккупнатов возле города.

Также недавно в Екатеринбурге горел оборонный завод, который занимается разработкой и изготовлением систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники.

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