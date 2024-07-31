Удар был нанесен по складу хранения вооружения и военной техники возле города.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины прокомментировали удар по российскому городу Курск.

Как отмечается в сообщении на странице ГШ ВСУ в Facebook, Силы обороны Украины продолжают эффективно поражать важные военные объекты российских оккупантов.

"Сегодня ночью нанесен удар по складу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск (Российская Федерация). Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств Военно-морских сил ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Подробная информация о результате поражения уточняется. Украинские воины и в дальнейшем будут принимать все возможные законные меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против нашего народа. Дальше будет... Слава Украине!", - отметили в Генштабе.

Взрывыв Курске - подробности

Как сообщалось ранее, ночью город Курск в России оказался под новой атакой. После взрывов на одном из объектов начался масштабный пожар.

После 01:00 местные Telegram-каналы сообщили, что в городе "шумно", а вскоре появилось видео серьезного пожара. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил эту информацию в Telegram.

"В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги", - добавил он.

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