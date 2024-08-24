Они закинули коктейль Молотова в окно здания.

В Казани Российской Федерации (столица Республики Татарстан) женщина и ее 13-летний сын подожгли военную комендатуру.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что огонь вспыхнул на первом этаже Казанского военного суда. Площадь возгорания составила 16 кв.м. Вскоре пожар потушили.

"Причиной пожара стал поджог. Как стало известно "Базе", женщина и ее 13-летний сын разбили окно комендатуры и закинули коктейль Молотова. Мать и подростка задержали прохожие, их доставили в отдел полиции, где будут выяснять причины поступка" – сказано в сообщении.

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Ночью 24 августа в Воронежской области прогремели взырыв, был атакован склад боеприпасов. Детонация продолжалась несколько часов, при этом российские власти заявляют, что "ситуация под контролем".

Накануне произошел бунт в колонии Волгоградской области РФ. Ее взял штурмом спецназ, по данным российских властей, все бунтовщики, которые заявили о связях с ИГИЛ, ликвидированы. Сообщалось, что есть погибшие и среди заложников.

Стоито отметить, что это уже второй подобный инцид в российских колониях с начала года. Так, в июне шестеро заключенных захватили в заложники сотрудников ФСИН в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

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