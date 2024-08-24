Известно о двоих пострадавших.

В Воронежской области РФ уже несколько часов продолжается детонация боеприпасов после ночной атаки, но российские власти заявляют, что "ситуация под контролем".

"Детонация продолжается, поэтому ещк раз прошу соблюдать спокойствие, быть максимально осторожными и соблюдать все требования служб безопасности. Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы", - написал глава Острогожского района Сергей Хорошилов.

До этого губернатор области Александр Гусев традиционно заявил, что российская ПВО уничтожила несколько БПЛА над территорией региона.

Видео дня

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночной атаки в Воронежской области начался пожар, который вызвал "детонацию взрывоопасных объектов" в Острогожском районе.

Позже стало известно, что два человека пострадали. В трех населенных пунктах ввели режим ЧС, были эвакуированы около 200 россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: