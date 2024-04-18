Накануне был "активный день", отметил представитель украинской военной разведки.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, говоря о ситуации в Татарстане, отмечает, что то, что вражеский наступательный потенциал должен уничтожаться, - это очевидно.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о якобы атаке дронами на авиационный завод в Татарстане, и при чем здесь Украина. "Здесь при чем прежде всего так называемая Российская Федерация и режим Путина, который начал геноцидную войну против Украины. А дальше - последствия для самой Российской Федерации на ее территории, на всех ее военных объектах", - отметил Юсов и еще раз подчеркнул, что речь идет именно о военных объектах.

Представитель разведки отметил, что Украина не комментирует эти инциденты. "Но то, что вражеский наступательный потенциал должен уничтожаться, - это очевидно. И если есть неопознанные летательные объекты и добрые люди, которые этому способствуют, - можно это только приветствовать", - сказал он.

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Юсов добавил, что накануне был "активный день": "И информация о сгоревшем вертолете, и информация об успешной атаке на радиосистему РЛС, и ночью сегодня горело и грохотало. Поэтому все движется, развивается, собственно, так, как хотел Путин, наверное, когда начинал эту геноцидную войну против нашего государства", - отметил представитель ГУР.

Атакован Татарстан - беспилотники отличились

Как сообщал УНИАН, 17 апреля стало известно, что украинские дальнобойные дроны атаковали авиазавод в Казани, который является производителем стратегических бомбардировщиков типа Ту-22М3 и Ту-160.

Как отметили в Defence Express, хоть информации о результате атаки и нет, но сам факт этого является важным как минимум в символическом плане.

Отмечается, что речь идет, в частности, о том, что этот завод является настолько важным в системе российского военно-промышленного комплекса, что этот объект даже использовали как "декорацию" для одного из пропагандистских мероприятий с участием президента России Владимира Путина.

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