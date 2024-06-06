Как известно, ранее США разрешить бить своим оружием по военным целям на территории РФ.

Президент США Джо Байден не изменил свое мнение относительно того, что американское оружие не должно использоваться для атак по Москве или Кремлю. Однако как известно, он разрешил бить вооружением по военным целям на территории РФ, пишет ABC.

Когда у президента США спросили, было ли уже применено американское оружие по России с момента разрешения его использования, он не ответил прямо, однако дал понять, что удары не должны быть осуществлены по Москве или Кремлю.

"Они разрешены для использования вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы для атаки конкретных целей в Украине. Мы не позволяем наносить удары на 200 миль (322 км, - ред.) вглубь России и не позволяем наносить удары по Москве, по Кремлю", - подчеркнул Байден.

Видео дня

В свою очередь президент США прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что поставки оружия для ударов по РФ являются "прямым участием в войне".

"Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекратить нападение. Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю, для нанесения ударов прямо через границу, где они получают значительные обстрелы из обычного оружия, которое используют россияне для того, чтобы попасть в Украину и убивать украинцев", - заверил Байден.

Удары по территории РФ западным оружием - последние новости

Ранее руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко заявил, что разрешение на удары по РФ усложнило жизнь оккупантам.

"То, что украинские войска ищут С-300, С-400 и потом ведут по ним планомерную работу - это факт. Мы уже видим уничтоженную систему С-300, по меньшей мере одну, которая была поражена ударами украинских войск с HIMARS. Я думаю, что дальше эта работа, безусловно, продолжится", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь военный эксперт Петр Черник назвал приоритетную цель на территории России для поражения западным вооружением. По его словам, главной целью является вражеская авиация.

"Самой жирной и нужной целью остается армейская авиация, потому что она очень сильно донимает. Ми-24, Ми-28, Ка-52 как раз где-то на тех глубинах - 80-90 километров - и находятся. Storm Shadow должен дать ответ на этот вопрос", - заверил Черник.

Вас также могут заинтересовать новости: