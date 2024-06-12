В Московской области устроена диверсия: партизаны рассказали об ослаблении ПВО (фото)

Диверсия в России совершена в городе Клин на территории воинской части, поделились в "Атеш".

В городе Клин Московской области агент партизанского движения "Атеш" совершил диверсию, был уничтожен "Ливень" - это станция спутниковой связи.

Информацию о диверсии "Атеш" разместил на своем канале в Telegram. По сведениям партизан, станция находилась в месте дислокации 584-го гвардейского зенитного ракетного полка (воинская часть 62845). Партизаны подчеркнули, что "Ливень" обеспечивали связь в стратегическом и оперативном звеньях управления оккупационных вооруженных формирований.

"…В результате уничтожения этой станции значительно нарушена система управления упомянутого зенитного ракетного полка, и как следствие ослаблена система ПВО всей Московской области", - отмечается в сообщении.