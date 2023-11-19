БПЛА эпично сбили в Богородском районе. По россиянину едва не попало.

В ночь на 19 ноября Россию атаковали беспилотники неизвестного типа. Житель Богородского района Москвы отметился эпичной реакцией, когда один из сбитых дронов едва не свалился ему "на голову".

Ролики о ночной атаке публикуют в сети российские телеграм-каналы. Отмечается, что дрон сбили на Горьковском шоссе.

"Еду... Беспилотник взорвался, вон, он упал... Вон, осколки беспилотника валяются, горят", - прокомментировал россиянин.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин признал, что ночью ПВО РФ работала в Богородском районе из-за атаки БПЛА. Согласно его версии, никаких жертв и разрушений нет.

Ночью Россия атаковала Украину дронами - что сбили

Ночью Украине пришлось отбивать очередную воздушную атаку РФ. Утром Воздушные сили сообщили о ликвидации 15 дронов из 20. По данным наших военных, дроны враг запускал с Курской области.

Силы ПВО работали по целям в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. Всего за сутки было сбито 29 из 38 иранских дронов Shahed-136/131, сообщил в утреннем отчете Генштаб.

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