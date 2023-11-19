Ночью было уничтожено 29 из 38 ударных дронов оккупантов.

В течение суток Вооруженные Силы Украины реализовали новые авианалеты по войскам РФ: удалось нанести 6 ударов по районам дислокации войск захватчика.

Ракетные войска отработали по 3 пунктам управления России. Также поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника, акцентирует в отчете Генштаб.

За прошедшие сутки Россия в очередной раз атаковала Украину дронами Shahed-136/131. войска Украины сбили 29 из 38 целей.

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"Кроме того, в ночь на 19 ноября враг снова атаковал наша страну ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Уничтожено 15 из 20 вражеских дронов", - говорится в отчете.

Армия РФ потеряла более тысячи военных за 24 часа

Утром стало известно, что армия РФ потеряла более 1 военных на фронте в Украине. По данным Генштаба, за сутки ВСУ уничтожили 1190 врагов.

Также Россия имеет существенные потери в технике: минус 13 танков, 25 бронированных машин, 2 РСЗО, 18 артиллерийских систем, 2 системы ПВО, 29 БПЛА и тому подобное.

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