Чиновник, похоже, не согласовал свои действия и опроверг фейковые заявления Минобороны.

В ночь на 27 августа неизвестные беспилотники атаковали Курскую и Брянскую области РФ. Хотя Минобороны отчитывалось об "уничтожении БПЛА в небе", один из губернаторов опроверг это.

Как сообщил глава Курской области Роман Старовойт, ночью в городе беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько оконных стекол в корпусе инженерного факультета Курского ДАУ на ул. Карла Маркса.

"Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва. Убытки сейчас оцениваются, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества", - добавил Старовойт, опубликовав фото с места попадания.

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Ночная атака на Россию

Как сообщал УНИАН, утром Министерство обороны России заявило, что в ночь на 27 августа Украина атаковала две области беспилотниками. Это были беспилотники самолетного типа. Их якобы уничтожили средствами ПВО в воздухе.

Относительно пострадавших и разрушений на этот раз информации не было, хотя в РФ постоянно отчитываются, что последствий атаки нет.

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