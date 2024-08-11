Депутат Госдумы утверждает, что в Курской области задейстованы фронтовые части ВСУ.

На территории Курской области РФ с 6 августа ведутся боевые действия, из-за чего у российских захватчиков, которые в 2022 году развязали полномасштабную войну против Украины, начались истеричные, панические настроения – пропутинские политики даже заговорили об "оккупации" территории.

Соответствующее заявление на одном из пропагандистских шоу РФ сделал депутат Госдумы от пропутинской партии "Едина Россия" генерал-лейтенант Андрей Гурулев, который всячески поддерживает вторжение РФ в Украину.

"Никакие это не ДРГ. Силы и средства довольно-таки серьезные. Это штатные общевойсковые соединения, которые зашли на территорию Курской области. И здесь говорить о том, что какие-то ДРГ зашли, и мы их быстренько сейчас оттуда выгоним, это было бы навязчиво", — заявил Гурулев.

Он призвал "трезво смотреть" на ситуацию. В частности, несмотря на то, что "на сегодня противник не продвинулся вперед" относительно вчерашнего дня, в Курской области продолжаются боевые действия.

По словам Гурулева, россияне задействовали авиацию, ракетные войска, артиллерию и т. д.

"Понятно, что моментально среагировать (на переход границы противника – УНИАН) не получилось, к сожалению. Ну, тем не менее, на сегодняшний день противник остановлен. Пока остановлен. Но это не значит, что там тишина... Там идут серьезные бои, противник совершенно не истощен", — сказал депутат.

Он добавил, что ВСУ серьезно "бьются" на марше, в ходе боевых действий. Также, по его словам, круглосуточно наблюдается серьезная динамика – бои идут непрерывно. Гурулев также признал, что против кремлевской армии в Курской области задействованы серьезные силы.

"А цели и задачи (противника) - другой вопрос. Кто-то говорит, что это Курская атомная станция, кто-то еще… Но надо понимать, что один из районов Курской области нашей страны у нас сегодняшний день оккупирован", — сказал Гурулев.

Бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, 6 августа стало известно о "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области РФ. Стало известно, что начата спецоперация, в ходе которой взяты в плен российские оккупанты, уничтожена их техника и пр. Враг начал перебрасывать в Курскую область дополнительные силы.

По словам командира отдельного взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й бригады с позывным "Дед", после начала операции ВСУ в Курской области на Харьковском направлении интенсивность обстрелов снизилась. Оккупанты стали меньше применять артиллерию. В то же время, ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Захватчики пытаются оттеснить украинские войска с позиций.

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