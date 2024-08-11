Однако ситуация все еще напряженная, захватчики пытаются оттеснить украинские войска с позиций.

После начала операции ВСУ в Курской области РФ, на Харьковском направлении интенсивность обстрелов снизилась. Оккупанты стали меньше применять артиллерию.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал командир отдельного взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й бригады с позывным "Дед". По словам военного, ситуация на Харьковском направлении сложная, несмотря на боевые действия в Курске.

Захватчики пытаются оттеснить украинские войска с позиций. Ежедневно враг идет в атаку небольшими группами, преимущественно без техники.

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"Пытаются по двое, по трое втягиваться в населенные группы и продолжать наращивать силы. Ничего у них не получается. Силами обороны, артиллерией и беспилотными системами враг беспощадно уничтожается и несет большие потери. Вынуждены постоянно их пополнять. В свое время они перебросили резервы с Сумского направления и они быстро закончились", - рассказал военный.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Российские командиры отказываются отводить в тыл срочников, российские солдаты срочной службы остаются на позициях в Курской области. Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что речь идет о срочниках, которые служат в частях в других регионах и были направлены в Курскую область в рамках командировки. В частности, известно, что некоторые солдаты приехали из Воронежской области РФ.

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