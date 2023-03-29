Неожиданно, такое непопулярное среди пропагандистов мнение озвучили в эфире одного из федеральных каналов.

Русская пропаганда заговорила о "выгоде" от завершения войны, развязанной Кремлем против Украины. Рупоры внезапно заныли, что надо "заканчивать эту авантюру", поскольку у Запада возможностей продолжать войну больше, чем у России.

Такое мнение озвучил российский политолог и эксперт в области российско-американских отношений Виктор Олевич в эфире одной из пропагандистских программ.

"Что касается возможностей России и Запада, то конечно у Запада возможностей больше. Это же очевидно, что производственные возможности Запада выше, чем в России. Также очевидно, что Запад, получив возможность наносить России постоянный непрерывный ущерб, от этой возможности не откажется. Тем более, что эта возможность ему обходится дешевле, чем России обходится продолжать в том же духе", – заявил Олевич.

По его убеждению, России стоит выйти из войны, прежде чем Запад нанесет сокрушительный удар.

"У России есть много сил, и если выходить с военной точки зрения, то Россия может воевать еще годами. Запад также может сражаться годами. Но запас прочности у Запада больше, чем у России. И это прекрасно понимают как на Западе, так и в России. Поэтому для России выгодно выйти из этого конфликта до того, как Запад нанесет сокрушительный удар", – подчеркнул политолог.

Олевич подчеркнул, что не предлагает "сдаться", а "закончить авантюру". Публика отреагировала недовольством. Позицию политолога раскритиковали другие "эксперты". В духе роспропаганды они заявили, что "Россия побеждает", а Запад воевать и вовсе не готов.

Новости из мира роспропаганды

Рупоры Кремля придумывают новые фейки о злых и кровожадных "нацистобандеровцах", американских биолабораториях, об опытах над украинскими военными, боевых наркотиках и прочие страшилки.

Недавно пропагандисты пробили очередное дно, сняв бездарное постановочное видео о том, как "украинские фашисты" останавливают авто с гражданскими, оскорбляют их и открывают огонь. Свой же фейк опровергли сами россияне.

А перед этим российская пропаганда удивила новыми "идеями" о том, как компенсировать танковый потенциал после огромных потерь на фронте. Один из "экспертов" заявил, что вполне реальной является вариант снятия танков с постаментов.

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