Пригожину стало слишком очевидно, что бороться со всеми подряд не только не получится, но и опасно, поэтому он ищет союзников.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин имеет политические амбиции. Более того, он уже ищет союзников.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, наемники считают Пригожина вторым человеком после Путина.

"На днях у ветеранов "Вагнера" спрашивали, кто в депутаты хочет. До Соледара Пригожин смотрел на депутатов и политиков, как на г*вно (в ЧВК говорили, что он второй человек в России после Путина)", - говорит источник.

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По данным собеседника проекта, Пригожину стало слишком очевидно, что бороться со всеми подряд не только не получится, но и опасно: лично на Пригожина зуб имеет много кто, а союзников не густо.

"Поэтому идет поиск союзников, путей укрепления позиций и возможности выхода "Вагнера" на политическую арену. Уже начались консультации с Мироновым и его партией, которая заинтересована в электорате "музыкантов". Пригожин сейчас не скрывает, что на зло всем критикам, принципиально сделает кого-то из амнистированных уголовников депутатом. Причем это будет человек с таким послужным списком и с такой внешностью, что его все остальные депутаты будут бояться", - добавил источник.

"Вагнер" политические амбиции Пригожина

Частная армия Евгения Пригожина "Группа Вагнера" уже потеряла на войне в Украине около 40 тысяч ранее завербованных заключенных. Массовое дезертирство заключенных с "Вагнера" началось осенью. При этом многие бежали с фронта в Россию, прихватив с собой оружие.

Кроме этого, Песков допустил, что украинские спецслужбы могут "зачистить" Пригожина. Пресс-секретарь Путина вспомнил, что Украина уже якобы связана со многими покушениями, включая смерть дочери российского идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.

ЧВК "Вагнера" понесла такие потери, которые не может восстановить, отметил боец Нацгвардии. Поэтому они изменили тактику.

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