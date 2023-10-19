Это уже второй американский журналист, схваченный в России с начала года

В России задержали журналистку Радио Свобода Алсу Курмашеву, которая имеет российское и американское гражданство, но постоянно проживает в Праге. Ее обвинили в том, что она не донесла на саму себя как на "иноагента".

Как сообщает Радио Свобода, Курмашева является журналистом их татаро-башкирской редакции и многие годы пишет о проблемах национальных меньшинств в Татарстане и Башкортостане. В Россию она прилетела 20 мая по семейным обстоятельствам, но при попытке улететь обратно 2 июня ее задержали и оштрафовали. Это было сделано под предлогом того, что она, будучи гражданкой России, не задекларировала наличие у нее еще и американского гражданства.

Тогда же у нее изъяли оба паспорта – американский и российский. Ожидая возвращения документов, Курмашева была вынуждена остаться в России. А 16 октября против нее открыли еще одно уголовное дело – об отказе зарегистрироваться "иностранным агентом". По этому обвинению ей грозит от денежного штрафа до пяти лет тюремного заключения.

Видео дня

Американские заложники в России

Как писал УНИАН, Россия перенимает у Ирана практику захвата американских граждан в качестве заложников для обмена на российских шпионов, пойманных на Западе. Так, в прошлом году в России арестовали американскую баскетболистку Бритни Грайнер по обвинению в контрабанде наркотиков. Впоследствии ее обменяли на известного торговца оружием Виктора Бута, сидевшшего в американской тюрьме.

А уже в начале этого года российские "правоохранители" арестовали по обвинению в шпионаже корреспондента американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. По данным СМИ, Россия хочет выменять его на штатного киллера ФСБ Вадима Красикова, который сидит в немецкой тюрьме за убийство чеченского диссидента.

Вас также могут заинтересовать новости: