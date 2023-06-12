Трэвис Лик является членом российской группы "Лови ночь".

В Москве арестовали гражданина Соединенных Штатов Америки, вокалиста российской группы "Лови ночь" Трэвиса Лика. Его обвиняют в сбыте наркотиков.

Как пишет CNN, Государственный департамент США подтвердил арест американского гражданина и сообщил, что сотрудники американского посольства присутствовали при предъявлении ему обвинения в субботу, 10 июня.

Российские пропагандистские СМИ сообщали, что Хамовнический суд Москвы заключил Лика под стражу по подозрению в сбыте наркотиков. Ранее мужчина служил в воздушно-десантных войсках Соединенных Штатов Америки.

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Во время обыска у него в квартире якобы нашли "подозрительное вещество", весы, зип-пакеты и "средства расфасовки закладок".

Арест граждан США в России

Как сообщал УНИАН, весной в Екатеринбурге задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Мужчину обвиняют в шпионаже.

Редакция WSJ призывала администрацию президента Штатов Джо Байдена в ответ выслать посла РФ и всех российских журналистов.

Гершкович стал первым американским журналистом, задержанным в России по обвинению в шпионаже со времен Холодной войны.

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