Для обмена рассматривают кандидатуры репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также российского оппозиционера Алексея Навального.

Россия добивается возвращения своего террориста, сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова, возможно, в обмен на репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и других лиц, удерживаемых Россией, в том числе называется имя оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает Wall Street Journal, Красиков отбывает пожизненное заключение в Германии за убийство Земляхана Хангошвили, который, по утверждениям Москвы, руководил терактом в России в 2004 году.

Издание со ссылкой на источники, имеющие отношение к высшим эшелонам власти РФ сообщает, что незадолго до вынесения приговора в 2021 году президент России Владимир Путин поручил своему главному советнику по безопасности Николаю Патрушеву изучить возможность обмена пленными с целью освобождения Красикова, что подчеркивает высокую ценность Красикова для Путина.

Видео дня

"По словам западных чиновников, Москва с тех пор неоднократно поднимала вопрос о деле Красикова в переговорах об обмене пленными. Чиновники заявили, что Красиков играет центральную роль в усилиях США по освобождению людей, удерживаемых Россией, в том числе, возможно, ветерана морской пехоты США Пола Уилана и репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича", - пишет WSJ.

Один из западных чиновников, участвовавший в переговорах об обмене заложниками с Россией, сказал, что Путин был заинтересован в их обмене только на Красикова.

При этом другие западные чиновники заявляют о возможности многостороннего обмена и других российских заключенных, среди прочего называется имя российского оппозиционера Алексея Навального.

В июле президент США Джо Байден заявил, что серьезно настроен на обмен пленными на Гершковича с Кремлем, но не сообщил подробностей. В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в апреле, что Россия рассмотрит возможность обмена только после вынесения приговора по делу Гершковича.

В Германии не сообщили, рассмотрят ли возможность обмена Красикова. Как отмечает WSJ, такой обмен может столкнуться с препятствиями, поскольку по законам страны осужденные убийцы не могут быть обменяны.

Кроме того, по мнению западных чиновников, "любые переговоры с участием Красикова будут деликатными и непредсказуемыми, учитывая серьезность его преступления".

Убийство Красиковым Земляхана Хангошвили

Вадим Красиков был осужден за убийство "врага Кремля" Зелимхана Хангошвили в Берлине.

23 августа 2019 года Красиков подъехал сзади на велосипеде к Зелимхану Хангошвили, участвовавшему во Второй чеченской войне в качестве полевого командира и проживавшему после этого в Германии, и произвёл три выстрела из пистолета. В результате Хангошвили был убит на месте.

Прокуратура Германии утверждала, что преступление заказало правительство России.

Задержание Эвана Гершковича в РФ

Собственный корреспондент газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был арестован российскими силовиками в конце марта. ФСБ задержала его в Екатеринбурге, когда он собирал материал для статьи о "Группе Вагнера" и как раз планировал очередное интервью.

Вас также могут заинтересовать новости: