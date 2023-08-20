Над самим вокзалом виднеется дим.

В российском Курске раздался мощный взрыв. В районе вокзала виднеется дым.

Кадры с последствиями взрыва публикуют местные телеграмм-каналы. Сообщается, что город был атакован беспилотником.

На опубликованных кадрах видно, что над вокзалом появился дым. Внутри помещения пол усеян стеклом. К месту начали съезжаться пожарные и правоохранители.

Видео дня

Тем временем в Сети появились кадры пожара на вокзале.

Другие инциденты в России

18 августа в Новороссийске пылал мощный пожар в порту. Огонь вспыхнул в грузовом терминале. Сообщалось, что горят деревянные паллеты.

В ночь на 11 августа, в Одинцово Московской области загорелся склад. Масштабы пожара были немаленькими – огонь и дым можно было увидеть за километры.

Вас также могут заинтересовать новости: