В российском Курске раздался мощный взрыв. В районе вокзала виднеется дым.
Кадры с последствиями взрыва публикуют местные телеграмм-каналы. Сообщается, что город был атакован беспилотником.
На опубликованных кадрах видно, что над вокзалом появился дым. Внутри помещения пол усеян стеклом. К месту начали съезжаться пожарные и правоохранители.
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Тем временем в Сети появились кадры пожара на вокзале.
Другие инциденты в России
18 августа в Новороссийске пылал мощный пожар в порту. Огонь вспыхнул в грузовом терминале. Сообщалось, что горят деревянные паллеты.
В ночь на 11 августа, в Одинцово Московской области загорелся склад. Масштабы пожара были немаленькими – огонь и дым можно было увидеть за километры.