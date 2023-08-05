Россияне утверждают, что это был украинский БПЛА.

Поздно вечером 4 июля неизвестный беспилотник сбросил взрывчатку на город Рыльск Курской области РФ. По версии россиян, БПЛА был украинским.

Об атаке сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт. По его словам, повреждены два административных здания и храм.

"С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме", - заявил Старовойт.

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Местные паблики писали, что в Рыльске было очень громко.

Бавовна в Курской области

Напомним, что сезон "бавовны" в РФ продолжается. Как сообщал УНИАН, 8 июля в Курской области (территория РФ) россиян перепугали очередные взрывы: местные телеграмм-каналы сообщали об атаке неизвестного БПЛА.

По данным Baza, целью дрона был Рыльский военкомат - в результате атаки была повреждена крыша здания. Жертв среди россиян не фиксировалось.

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