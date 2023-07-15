Полковник был уволен, начали проверку относительно злоупотребления полномочиями.

Российский полицейский подарил ребенку на день рождения стрельбу из служебного автомата.

Как пишет Telegram-канал Baza, в начале июня 49-летний полковник, глава отдела полиции в Тульской области Роман Третьяков, который был в отпуске, потребовал выдать ему автомат и патроны – под видом необходимости проведения учебных стрельб.

На следующий день полицейский взял своего 13-летнего сына, который как раз праздновал день рождения, и направился на полигон, где позволил ребенку взять оружие в руки. Чтобы преступление не разоблачили, Третьяков подписал фиктивные приказы о якобы проведении стрельб в мае.

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"Взрывной" праздник стоил ему должности – полковника уволили и начали проверку относительно злоупотребления полномочиями.

Милитаризация детей в РФ - что сообщалось

Кремль зомбирует и милитаризирует не только взрослое население, но и детей. Для российских школьников устраивают встречи с российскими наемниками, участвующими в кровавой войне против Украины, на уроках рассказывают о "борьбе с ползучей фашистской гадиной". В школьную программу вернули курс по военной подготовке школьников, существовавший в советское время и упраздненный еще в 1993 году.

Один из важных инструментов для выращивания будущего "пушечного мяса", используемых Кремлем, – молодежная военно-патриотическая милитарная организация "Юнармия", которую курирует Минобороны. Там детей, к примеру, обучали штурмовать макет Рейхстага.

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