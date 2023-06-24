Дальнейший сценарий российского кризиса зависит от того, на чью сторону встанут российские силовики – Пригожина или Путина.

Подразделения "Группы Вагнера" идут на Москву из Воронежа. Дальнейший сценарий "кризиса" определится в ближайшие часы в зависимости от того, как себя поведут российские силовики, сообщает британская разведка.

В своей регулярной утренней сводке британцы констатировали, что вражда между "Группой Вагнера" и Минобороны России переросла в открытое военное противостояние. После анонсированного Евгением Пригожиным "марша за свободу", наемники перешли границу между оккупированной частью Украины и Россией как минимум в двух местах.

Британская разведка отмечает, что наемники "почти наверняка" заняли ключевые объекты безопасности в Ростове-на-Дону, в том числе штаб, который руководит военными операциями России в Украине. Одновременно подразделения Вагнера продвигаются на север через Воронежскую область в направлении Москвы.

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Британцы констатировали, что есть очень мало свидетельств прямых боестолкновений между "Вагнером" и правительственными силами безопасности РФ. Некоторые из них, вероятно, остались пассивными, поскольку уступали Вагнеру.

"В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно Российской национальной гвардии, будет иметь ключевое значение для того, как будет развиваться кризис. Это представляет собой самый серьезный вызов российскому государству за последнее время", – считает британская разведка.

Бунт Пригожина и вагнеровцев – последние новости

Президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением по российскому телевидению. Он назвал устроенный Евгением Пригожиным мятеж "ударом в спину" и провел прямую параллель с революцией 1917 года. Путин пообещал "защитить государство от внутреннего предательства" и пригрозил мятежникам "неминуемым наказанием".

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, "бунт" Пригожина – это не просто его личный конфликт с министром обороны Сергеем Шойгу, а проявление системного противостояния между ФСБ, креатурой которой считают "Группу Вагнера", и Минобороны РФ в целом. Именно поэтому, считает эксперт, вагнеровцы смогли без боя захватить Ростов, где полно силовиков.

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