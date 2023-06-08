Российская пропаганда не видит ничего плохого в разрушении ГЭС и затоплению целых городов.

После затопления Херсонщины на российских государственных каналах открыто призывают разрушить плотину еще и Киевской ГЭС, чтобы затопить Киев. Также российский телевизор возмущен, что на освобожденных территориях Украины люди возвращаются к мирной жизни.

Так, приглашенный в студию российского федерального канала "эксперт", коим оказался профессор НИУ ВШЭ, отставной генерал Евгений Бужинский, предложил "отомстить" Украине за разрушенную Каховскую ГЭС.

"Раз уже дело дошло до разрушения гидроэлектростанций, может стоит присмотреться к началу этого каскада – Киевской ГЭС? Там прекрасное водохранилище, так чуть-чуть повыше Киева. Четыре там, по-моему, километра кубической воды. Я бы подумал над этим", – заявил "эксперт".

На вопрос ведущего программы, чего Россия добьется разрушением Киевской ГЭС, Бужинский заявил, что "нужно отвечать" украинцам за разрушение Каховской ГЭС, вину за которое российская пропаганда возложила на Украину.

Кроме того, Бужинский возмущен тем, что в Харьковской области, откуда осенью выгнали российских оккупантов, люди живут мирной жизнью, пока в приграничных районах РФ идет война. Поэтому отставной генерал призывает снова "идти в Харьковскую область".

"Поставили артиллерию и занимаются просто разрушением наших приграничных городов. Без всяких военных объектов, просто разрушают гражданскую инфраструктуру. Ну что мы, почему мы должны быть так сказать святее Папы Римского?" – аргументирует он призыв уничтожать украинцев.

Ситуация в Белгородской области – последние новости

В приграничных районах Белгородской области уже продолжительное время происходят стычки между российскими повстанцами, поддерживаемыми Украиной, и российскими правительственными войсками. Периодически правительственные силы теряют контроль над приграничными населенными пунктами.

Украинские власти уже заявили, что готовы рассмотреть запросы на прием беженцев из Белгородской области, где правительственные силы осуществляют неизбирательные обстрелы своих же поселков, пытаясь так уничтожить повстанцев.

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