В частности, на данный момент в Москве по крайней мере 753 задержанных.

По состоянию на 15:42 по киевскому времени на антивоенных акциях в 48 городах россии задержали почти 2,5 тысячи человек.

Об этом сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо".

При этом правозащитники отмечают, что в каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Проект публикует только имена тех людей, о которых им достоверно известно, и чьи имена они могут опубликовать.

В частности, на данный момент в Москве по крайней мере 753 задержанных, в Санкт-Петербурге - как минимум 350 задержанных, а в Новосибирске - по меньшей мере 278 задержанных.

Отмечается, что российские правоохранители довольно жестко задерживают протестующих.

При этом в Питере задержали мужчину с маленьким ребенком.

Тем временем на Манежной площади в Москве задержанные пели гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в тюрьме, выступил против воны с Украиной. Он призвал граждан рф не молчать и выйти на протесты.