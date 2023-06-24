Российские власти якобы решили пресечь возможные теракты.

Мятеж в России, организованный главарем частной военной компании "Вагнер", путинским "поваром" Евгением Пригожиным в самом разгаре - из-за него на части территории страны начали контртеррористическую операцию.

Режим КТО ввели в Москве и Московской области, пишет "РИА Новости" в Telegram, ссылаясь на сведения Национального антитеррористического комитета РФ. "В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции", - отмечается в сообщении.

Позже стало известно, что такой же спецрежим введен в Воронеже.

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После того, как 23 июня Евгений Пригожин обвинил подконтрольных Минобороны РФ венных в обстреле членов ЧВК "Вагнер", наемники продвигаются российской территорией, чтобы наказать военное руководство - тех, кто уничтожил их ребят и "десятки тысяч жизней российских солдат".

Российские силовики должны были остановить "вагнеровцев", СМИ сообщали о перестрелке. Появилась информация о том, что наемники уничтожили два вертолета. Пригожин утверждал, что на его сторону уже перешли десятки силовиков.

Кроме того, главарь наемников заявил, что его пособники взяли под контроль военные объекты, расположенные в Ростове-на-Дону. По неподтвержденным сведениям, колонна "вагнеровцев" двигалась в сторону Москвы.

Что предусматривает режим КТО в России:

1. Людей при въезде в зону действия такого спецрежима могут обыскивать. Также обыски возможны и во время выезда;

2. Силовики могут проверять у людей документы, тех, у кого их нет, могут забирать в полицию, чтобы установить личность;

3. Представители спецслужбы могут читать интернет-переписку и прослушивать телефонные разговоры;

4. Людей могут проганять с какой-то территории, разрешено отбуксовывать авто;

5. У людей могут отбирать авто;

6. Могут закрыться производства, на которых используют опасные вещества, в частности, радиоактивные или взрывчатые;

7. Людей могут лишить связи, в частности, может быть закрыт доступ к сети;

8. Возможно ограничение движения транспорта;

9. Могут ограничить продажу алкогольных напитков;

10. Представители спецслужб получают право входить в любые здания без решения суда.

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