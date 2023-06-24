Эксперты отметили, что потеря офицеров привела к серьезному проседанию тактической слаженности. Российские подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь.

На основе открытых источников журналисты установили имена 26 121 российских военных, ликвидированных в Украине. Прирост потерь продолжает превышать средние показатели 2022 года.

За последние две недели удалось установить имена 903 человек, передает Би-би-си и предупреждает, что в это число не попали свежие потери оккупантов, поскольку сообщения о смерти российских военных приходят с задержкой в две недели, а наемников ЧВК "Вагнер" - 30-40 дней.

Так, журналисты отметили, что только за последние две недели подтвердилась смерть еще 487 наемников "Вагнера", из которых 233 были осужденными. Практически все они были ликвидированы в боях в районе Бахмута.

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Журналисты подчеркнули, что самой значительной категорией потерь этой ЧВК остаются заключенные. На сегодня известны имена 4922 убитых осужденных.

Также в материале напоминается, что на этой неделе подтвердилась смерть начальника штаба 35-й общевойсковой армии РФ генерал-майора Сергея Горячева. Предположительно он был ликвидирован в Запорожской области, а похоронили его на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Горячев стал пятым российским генералом, чья смерть была подтверждена, начиная с февраля 2022 года. Однако их захоронения пока не были обнаружены.

Кроме того, всего с начала вторжения РФ потеряла 2152 офицеров, из которых 597 были в звании от майора и выше. Также были ликвидированы 1554 военных в звании от лейтенанта до капитана. Эксперты отметили, что их потеря ведет к серьезному проседанию тактической слаженности. Российские подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь.

Издание ометило, что в структуре ВС РФ только офицеры обучены взаимодействию с другими родами войск, особенно с артиллерией. Если эти задачи поручать необученным или неопытным командирам, это может приводить к отсутствию координации и повышенным потерям.

Кроме того, журналисты узнали о смерти 2 581 мобилизованных россиян, 60% из которых были убиты в период с 1 января этого года.

Ситуация на фронте в Украине

По данным Генштаба ВСУ, россияне тщетно пытались наступать на трех направлениях - Авдеевском, Марьинском и Лиманском.

На Донбассе за двое суток произошло более 50 боев. Противники несут огромные потери. Общие потери РФ в Украине на 24 июня составили примерно 223 910 противников. Только за последние сутки были ликвидированы 600 оккупантов.

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