Мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был попыткой ФСБ снять Путина. Такое мнение высказал доктор исторических наук, политолог Юрий Фельштинский.
"Очевидно, что бунт Пригожина – это попытка перехвата власти Путина, то есть захвата ее другой силой. Это была попытка ФСБ снять Путина. Удалась ли она, увидим в ближайшее время. Мы должны понять, приведет ли путч Пригожина к каким-то изменениям в российской внешней политике, и если приведет, то к каким. Тогда поймем, ради чего люди, пытавшиеся снять Путина, устроили этот переворот. Есть два вопроса на повестке дня – это война в Украине и подготовка ядерного удара по Восточной Европе. Нужно внимательно следить, будут ли изменения в этих двух аспектах в российской внешней политике", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".
Фельштинский заметил, что бегство Путина из Москвы, когда стало известно о "походе" Пригожина в российскую столицу свидетельствует о том, что он понял – осуществляется переворот. Кроме того, российский диктатор осознал, что за лидером "вагнеровцев" стоят какие-то силы. По мнению политолога, единственной такой силой могла быть ФСБ.
"Бывший узник Пригожин приблизился к Путину. Такая фантастическая история могла произойти лишь в одном случае: если Пригожин был давно завербован и стал агентом ФСБ. Все проекты Пригожина были согласованы с этой службой, то есть это и были проекты ФСБ. Именно так и нужно смотреть на главаря ЧВК "Вагнер" – как на агента ФСБ, выполнявшего те или иные задачи. Последней задачей Пригожина в России была попытка переворота в рамках попытки свержения власти Путина. А может, его уже и устранили, просто мы этого не знаем", – предположил он.
Мятеж в России: что надо знать
В пятницу, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе кадровых войск РФ по позициям его наемников и объявил, что идет "остановить" Шойгу. Уже утром 24 июня "вагнеровцы" находились в Ростове и фактически взяли город под контроль.
В течение субботы наемники ЧВК дошли до Московской области, по дороге сбив несколько единиц авиации российской армии. Однако в 200 километрах от Москвы главарь "вагнеровцев" решил развернуть колонну с военной техникой. Так завершились переговоры Пригожина с Лукашенко. Сообщается, что было договорено, что Пригожин отправится в Беларусь, а "вагнеровцев" отпустят без преследования. Уже 27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин прибыл в Беларусь.
Издание The Wall Street Journal пишет, что Пригожин собирался захватить Шойгу и Герасимова. Однако главарю "вагнеровцев" пришлось менять свои планы.