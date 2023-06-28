Фельштинский считает, что на главаря ЧВК "Вагнер" нужно смотреть как на агента ФСБ, выполнявшего те или иные задачи.

Мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был попыткой ФСБ снять Путина. Такое мнение высказал доктор исторических наук, политолог Юрий Фельштинский.

"Очевидно, что бунт Пригожина – это попытка перехвата власти Путина, то есть захвата ее другой силой. Это была попытка ФСБ снять Путина. Удалась ли она, увидим в ближайшее время. Мы должны понять, приведет ли путч Пригожина к каким-то изменениям в российской внешней политике, и если приведет, то к каким. Тогда поймем, ради чего люди, пытавшиеся снять Путина, устроили этот переворот. Есть два вопроса на повестке дня – это война в Украине и подготовка ядерного удара по Восточной Европе. Нужно внимательно следить, будут ли изменения в этих двух аспектах в российской внешней политике", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".

Фельштинский заметил, что бегство Путина из Москвы, когда стало известно о "походе" Пригожина в российскую столицу свидетельствует о том, что он понял – осуществляется переворот. Кроме того, российский диктатор осознал, что за лидером "вагнеровцев" стоят какие-то силы. По мнению политолога, единственной такой силой могла быть ФСБ.

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"Бывший узник Пригожин приблизился к Путину. Такая фантастическая история могла произойти лишь в одном случае: если Пригожин был давно завербован и стал агентом ФСБ. Все проекты Пригожина были согласованы с этой службой, то есть это и были проекты ФСБ. Именно так и нужно смотреть на главаря ЧВК "Вагнер" – как на агента ФСБ, выполнявшего те или иные задачи. Последней задачей Пригожина в России была попытка переворота в рамках попытки свержения власти Путина. А может, его уже и устранили, просто мы этого не знаем", – предположил он.

Мятеж в России: что надо знать

В пятницу, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе кадровых войск РФ по позициям его наемников и объявил, что идет "остановить" Шойгу. Уже утром 24 июня "вагнеровцы" находились в Ростове и фактически взяли город под контроль.

В течение субботы наемники ЧВК дошли до Московской области, по дороге сбив несколько единиц авиации российской армии. Однако в 200 километрах от Москвы главарь "вагнеровцев" решил развернуть колонну с военной техникой. Так завершились переговоры Пригожина с Лукашенко. Сообщается, что было договорено, что Пригожин отправится в Беларусь, а "вагнеровцев" отпустят без преследования. Уже 27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин прибыл в Беларусь.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Пригожин собирался захватить Шойгу и Герасимова. Однако главарю "вагнеровцев" пришлось менять свои планы.

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