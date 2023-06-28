Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от предположений о том, как долго Владимир Путин будет оставаться у власти после попытки мятежа в России в минувшие выходные.
На вопрос, как долго еще Путин сможет оставаться на посту президента России, Шольц сказал, что цель Запада в поддержке Украины состоит в том, чтобы помочь ей защитить себя, а не добиться смены режима в РФ. Об этом пишет Sky News.
Отвечая на вопрос, надеялся ли он, что мятеж положит конец правлению Путина, Шольц ответил, что в этом нет смысла, поскольку неясно, будет ли лучше то, что придет после него.
"Войска Вагнера - это воинская часть, которая действует очень агрессивно по всему миру, и очень конкретно в войне России против Украины", - сказал Шольц.
Однако канцлер Германии заявил, что, по его мнению, неудавшийся мятеж ослабил Путина.
"Я действительно считаю, что он ослаблен, поскольку это показывает, что в автократических властных структурах есть трещины, и он не так крепко держится в седле, как он всегда утверждает", - сказал Шольц.
Но добавил канцлер, неясно, повысит ли это вероятность того, что Кремль выведет свои войска из Украины для проведения мирных переговоров.
Пригожин против Путина - что происходит в России
Как сообщал УНИАН, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил "Марш справедливости", цель которого - поход его боевиков на Москву. Он обосновал это тем, что по приказу руководства минобороны РФ российская армия якобы нанесла по лагерю ЧВК ракетный удар. Позже Пригожин объявил о захвате боевиками "Вагнера" военных объектов в Ростове-на-Дону, затем появилась информация, что колонна наемников дошла до Воронежа, а затем - что они уже находятся относительно недалеко от Московской области. Попутно "вагнеровцы" сбили несколько вертолетов армии РФ и самолет Ил-22, ликвидировав более десятка военных.
Тем временем испуганный президент РФ Владимир Путин публично обвинил Пригожина в госизмене. Днем после переговоров беларуского диктатора Александра Лукашенко с Пригожиным последний приказал своим бойцам остановиться и отступил. После этого открытые утром уголовные дела против бывшего "повара Путина" были внезапно закрыты.
Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин показал себя "абсолютно" ослабленным. А глава МИД Италии Антонио Таяни подчеркнул, что попытка Пригожина осуществить переворот разрушила миф о сильном Путине и показала слабость РФ.