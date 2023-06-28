Канцлер Германии Олаф Шольц не надеялся на то, что мятеж положит конец правлению Путина, поскольку неясно, будет ли лучше то, что придет после него.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от предположений о том, как долго Владимир Путин будет оставаться у власти после попытки мятежа в России в минувшие выходные.

На вопрос, как долго еще Путин сможет оставаться на посту президента России, Шольц сказал, что цель Запада в поддержке Украины состоит в том, чтобы помочь ей защитить себя, а не добиться смены режима в РФ. Об этом пишет Sky News.

Отвечая на вопрос, надеялся ли он, что мятеж положит конец правлению Путина, Шольц ответил, что в этом нет смысла, поскольку неясно, будет ли лучше то, что придет после него.

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"Войска Вагнера - это воинская часть, которая действует очень агрессивно по всему миру, и очень конкретно в войне России против Украины", - сказал Шольц.

Однако канцлер Германии заявил, что, по его мнению, неудавшийся мятеж ослабил Путина.

"Я действительно считаю, что он ослаблен, поскольку это показывает, что в автократических властных структурах есть трещины, и он не так крепко держится в седле, как он всегда утверждает", - сказал Шольц.

Но добавил канцлер, неясно, повысит ли это вероятность того, что Кремль выведет свои войска из Украины для проведения мирных переговоров.

Пригожин против Путина - что происходит в России

Как сообщал УНИАН, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил "Марш справедливости", цель которого - поход его боевиков на Москву. Он обосновал это тем, что по приказу руководства минобороны РФ российская армия якобы нанесла по лагерю ЧВК ракетный удар. Позже Пригожин объявил о захвате боевиками "Вагнера" военных объектов в Ростове-на-Дону, затем появилась информация, что колонна наемников дошла до Воронежа, а затем - что они уже находятся относительно недалеко от Московской области. Попутно "вагнеровцы" сбили несколько вертолетов армии РФ и самолет Ил-22, ликвидировав более десятка военных.

Тем временем испуганный президент РФ Владимир Путин публично обвинил Пригожина в госизмене. Днем после переговоров беларуского диктатора Александра Лукашенко с Пригожиным последний приказал своим бойцам остановиться и отступил. После этого открытые утром уголовные дела против бывшего "повара Путина" были внезапно закрыты.

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин показал себя "абсолютно" ослабленным. А глава МИД Италии Антонио Таяни подчеркнул, что попытка Пригожина осуществить переворот разрушила миф о сильном Путине и показала слабость РФ.

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