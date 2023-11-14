В частности, международные партнеры должны согласиться с тем фактом, что Россия обязана проиграть, но для этого необходимо своевременно предоставлять Украине нужное оружие.

Россия завязла в войне против Украины, и уже не думает о мифическом продвижении, но для ее поражения партнеры должны сделать две вещи. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

"РФ завязла в тяжелых боях и никуда уже не продвигается. И не продвинется. Репутация российской армии и ВПК имеет крайне непрезентабельный вид. Отвратительный", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Россия "вынуждена уже откровенно милитаризировать всю страну, бесконечно мобилизовать ненужных людей из бедных регионов и из тюрем, искать снаряды".

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"И все это только для того, чтобы выстоять в Украине. РФ уже явно не выглядит вчерашним "влиятельным мировым игроком", который может и должен писать мировые правила. РФ, пытаясь воздержаться от внутреннего распада, истерически отказывается от современного образа жизни, технопрогресса и социальной эволюции и быстро возвращается в средневековое прошлое: лагеря, тотальные запреты, массовые аресты...", - отметил советник руководителя ОП.

Он добавил, что такова текущая ситуация.

"Да, это не значит, что все уже закончено. Да, это не значит, что дальше будет легче. Да, это не значит, что рисков больше нет. Впереди - тяжело, жестоко, кроваво, депрессивно", - подчеркнул Подоляк.

"Но главное повторю еще раз: РФ намертво завязла в Украине и думает не о мифическом продвижении, захвате других территорий или унижении других государств, а как выстоять в обороне. Самосохраниться. Не проиграть. Не убежать", - заявил Подоляк.

Он отметил, что для того, чтобы Россия точно проиграла, международные партнеры Украины должны принять две вещи.

"Первая: Россия может и должна проиграть. Еще раз: может и обязана проиграть. Это важно для всех нас", - заявил Подоляк.

"Второе: оружие – его технологичность, объем и своевременность поставок - имеет значение. И именно это - единственное правильное решение...", - добавил он.

Помощь для Украины в войне с Россией - что известно

Как сообщал УНИАН, международная помощь на вооружение для Украины исчерпывается. В Конгрессе США не могут принять новый пакет помощи для Украины, а в Европейском Союзе отдельные страны, такие как Венгрия, блокируют согласование новых траншей помощи на оружие.

Также Словакия заявила, что больше не будет оказывать нашей стране военную поддержку, ограничиваясь лишь гуманитарной помощью.

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