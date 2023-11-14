В Силах обороны считают, что оккупанты сами себе навредили, когда пытались спровоцировать украинских защитников.

В ВСУ заявили, что россияне заявили о якобы уходе с Левобережья на Херсонщине, чтобы спровоцировать Силы обороны Украины на какие-то определенные действия, но убрали заявление, потому что попытка оказалась неудачной.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в телемарафоне. По ее словам, это - очевидно попытка измерить готовность и способ реагирования ВСУ на такие заявления.

"Поскольку длительное время в публичном информационном пространстве подогревались все необходимые ресурсы, чтобы прозвучало подобное заявление. И тогда они хотели спровоцировать нашу реакцию, а она не последовала. Они поняли, что получили фактически обратный эффект - в их войске началась паника, усилился раздор и они были вынуждены убрать это заявление", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, в рядах россиян на Левобережье не "очень хорошие дела", поскольку морально-психологическая ситуация в подразделениях, которые находятся там, приближена к критической.

"Там процветает дезертирство, процветают споры между самими подразделениями и нет слаженности. И это все усложняет боевую работу в тех условиях, когда силы обороны давят на присутствие войск на левом берегу", - подчеркнула военная.

В то же время она отказалась комментировать, есть ли продвижение ВСУ на Левобережье, отметив, что это навредит, как украинским военным, так и гражданскому населению.

"Перегруппировка" оккупантов

Напомним, недавно несколько прокремлевских СМИ опубликовали заявление Минобороны РФ об отводе своих подразделений от Днепра и желании занять "более выгодные позиции" на Херсонщине. Но очень быстро пропагандисты РФ сообщили, что ошибочность заявления. В частности, Минобороны РФ подчеркнуло, что это была провокация - ложное сообщение от имени ведомства.

На самом деле никаких признаков перегруппировки нет.

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