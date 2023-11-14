В ВСУ заявили, что россияне заявили о якобы уходе с Левобережья на Херсонщине, чтобы спровоцировать Силы обороны Украины на какие-то определенные действия, но убрали заявление, потому что попытка оказалась неудачной.
Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в телемарафоне. По ее словам, это - очевидно попытка измерить готовность и способ реагирования ВСУ на такие заявления.
"Поскольку длительное время в публичном информационном пространстве подогревались все необходимые ресурсы, чтобы прозвучало подобное заявление. И тогда они хотели спровоцировать нашу реакцию, а она не последовала. Они поняли, что получили фактически обратный эффект - в их войске началась паника, усилился раздор и они были вынуждены убрать это заявление", - сказала Гуменюк.
По ее словам, в рядах россиян на Левобережье не "очень хорошие дела", поскольку морально-психологическая ситуация в подразделениях, которые находятся там, приближена к критической.
"Там процветает дезертирство, процветают споры между самими подразделениями и нет слаженности. И это все усложняет боевую работу в тех условиях, когда силы обороны давят на присутствие войск на левом берегу", - подчеркнула военная.
В то же время она отказалась комментировать, есть ли продвижение ВСУ на Левобережье, отметив, что это навредит, как украинским военным, так и гражданскому населению.
"Перегруппировка" оккупантов
Напомним, недавно несколько прокремлевских СМИ опубликовали заявление Минобороны РФ об отводе своих подразделений от Днепра и желании занять "более выгодные позиции" на Херсонщине. Но очень быстро пропагандисты РФ сообщили, что ошибочность заявления. В частности, Минобороны РФ подчеркнуло, что это была провокация - ложное сообщение от имени ведомства.
На самом деле никаких признаков перегруппировки нет.