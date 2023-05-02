На РосТВ заявили, что украинская армия обязательно попытается испортить россиянам праздник в этот "победоносный" день.

В эфире мужа Скабеевой российского пропагандиста Евгения Попова местные "рупоры" Кремля в тесном кругу "сообразили", на какие территории придется удар ВСУ в начале предполагаемого контрнаступления.

Российские "эксперты военного дела" заявили, что украинская армия обязательно попытается испортить россиянам праздник на 9 мая. Опасность может грозить приграничным территориям, а именно, Брянской области.

При этом продвинуться дальше вглубь России ВСУ якобы "запретят американцы", озвучил один з пропагандистов в эфире. Ему в ответ подыграл "глава" эфирного сборища Попов.

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"Если подразделения регулярной армии иностранного государства захватывают город на нашей территории то мы, с точки зрения закона, фактически в военном плане имеем право применить тактическое ядерное оружие", - пригрозил муж Скабеевой.

Блинкен предупредил о грядущем контрнаступлении ВСУ

Напомним, что сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что контрнаступление ВСУ уже "не за горами". Он отметил, что к эскалации событий на фронте стоит готовиться в ближайшие недели.

Он опроверг заявление СМИ о том, что военная ситуация в Украине зашла в тупик и призвал общество внимательно наблюдать за событиями. Соответствующее интервью Блинкен дал журналисту Fox News Бену Холлу.

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