Блинкен подчеркнул, что планы РФ уже потерпели поражение.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Украина готовит контрнаступление в ближайшие недели. Он также призвал внимательно следить за его развитием.

Об этом он сообщил во время интервью журналисту Fox News Бену Холлу, которое обнародовали на сайте Госдепа. На вопрос о том, что ситуация на поле боя в Украине, кажется, зашла в тупик, госсекретарь США подчеркнул, что планы РФ уже потерпели поражение и призвал внимательно следить за развитием будущего контрнаступления Украины.

"Россия уже потерпела поражение в том плане, что их первоначальные намерения стереть Украину с карты, покорить ее России, уничтожить ее как независимое государство. Это провалилось и не увенчалось успехом. Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что произойдет. В конце концов, их успех на поле боя – лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые обеспечат справедливый и устойчивый мир", – отметил Блинкен.

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Контрнаступление ВСУ

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что главной целью контрнаступления ВСУ будет деоккупация Крыма. По его словам, украинский полуостров очень неудобен для обороны.

О подготовке к операции по освобождению украинских территорий от российских оккупантов на днях заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В то же время он подчеркнул, что решающей битвой станет та, в результате которой будет достигнута полная деоккупация украинских земель.

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