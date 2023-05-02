Глава МИД Украины отметил, что украинские военные тщательно готовятся.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не обращать внимания на заявления западных медиа о возможном "провале контрнаступления". Дипломат указал, что подготовка к освободительной операции продолжается.

"Это те же эксперты и медиа, которые накануне 24 февраля говорили, что Украина не устоит под ударами России. Скептики говорили "нет", оптимисты давали неделю. Надо меньше говорить о контрнаступлении и больше работать над тем, чтобы оно состоялось. Войной нужно заниматься – это ежедневная работа. Хочу обратить внимание: все цитируют аналитику. Посмотрите на количество контактов Залужного: вчера разговор с Милли, позавчера разговор с командующим силами НАТО в Европе, посмотрите на международные визиты президента. Нет такого звонка, чтобы президент не поднимал тему оружия, необходимого для наших бригад, которые пойдут в контрнаступление", - отметил глава МИД в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Также он прокомментировал свое недавнее высказывание, что контрнаступление ВСУ не следует воспринимать как решающее сражение.

"Есть люди в некоторых дружественных нам странах, которые говорят: "Вот это решающий и последний бой. Если военным путем победить невозможно, то нужно идти на уступки". Поэтому я всем говорю, вбиваю в голову, что решающей битвой будет та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Война состоит из нескольких сражений. Если мы этим контрнаступлением решим эту задачу, значит скажем: "Это было решающее сражение, спасибо за поддержку, мы победили". Но это будет в конце, а не в начале. Возможно, это контрнаступление не будет решающим, и потребуется еще одно. Это борьба против нарративов, что в какой-то момент Украине нужно будет сдаться. Вот против этого направлена моя фраза о том, что контрнаступление не является решающим", - подытожил Кулеба.

Контрнаступление ВСУ - последние заявления

Украина усиленно готовится к освобождению своих территорий от российских оккупантов. По словам президента Владимира Зеленского, контрнаступление включает освобождению временно оккупированного Россией Крыма. К тому же он указал, что затягивать освободительную операцию в ожидании истребителей Украина не будет.

В свою очередь глава минобороны Алексей Резников подчеркнул, что подготовка к контрнаступлению уже на финишной прямой.

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