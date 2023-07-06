Отмечается, что "дворец" на рельсах стоит более 6 миллиардов рублей.

Специальный поезд президента Российской Федерации Владимира Путина стоит более 6 миллиардов рублей. Во "дворце" на рельсах есть хамам, спортзал, косметологический кабинет и даже кинотеатр.

"Специальным поездом Владимира Путина занимается руководство РЖД и десятки офицеров Федеральной службы охраны. Новые вагоны для поезда начали строить еще во время первого президентского срока Путина, а последние приобретения - это специальные вагоны со спортзалом, хамамом, баром и кинотеатром. Поезд обошелся бюджету минимум в 6,8 млрд рублей", - говорится в материале центра "Досье".

Отмечается, что вагоны изготавливали на предприятии "Циркон Сервис", а в последние годы они строили для Путина спортивно-оздоровительный вагон. Указано, что там есть кабинет косметолога, тренажерный зал и хамам, а также в вагоне установлено необходимое современное медицинское оборудование, чтобы спасти жизнь.

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"Циркон Сервис" планирует построить также два вагона-ресторана со спецсвязью, "сцеп из двух служебных вагонов" для отдыха и переговоров, вагон-зал за 490,9 миллиона рублей.

Бункер Путина в Геленджике - что известно

Издание The Business Insider опубликовало информацию о бункере президента Российской Федерации Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае. Это комплекс площадью 190 тысяч квадратных футов стоимостью миллиард долларов, расположенный на скалистом утесе с видом на Черное море.

Подземный комплекс под дворцом состоит из двух отдельных туннелей, соединенных лифтом, спускающимся на 50 метров под землю. При этом указано, что туннели в толстом бетоне снабжены пресной водой, обустроены вентиляцией и протяженными кабелями, чтобы поддерживать VIP-жителей в течение нескольких дней или недель.

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