Диаграммами с Insider поделился анонимный диггер, который сказал, что он связан с группой под названием "Секта Зе".

Издание The Business Insider опубликовало информацию о бункере президента РФ Владимира Путина под Геленджиком в Красноярском крае.

Это комплекс площадью 190 000 квадратных футов стоимостью миллиард долларов, расположенный на скалистом утесе с видом на Черное море, сказано в материале The Business Insider.

"Но, несмотря на всю эту царскую роскошь и замковую оборону, строители дворца, похоже, пренебрегли одной важной деталью. Им не удалось скрыть планы, показывающие два тщательно продуманных туннеля, проходящих под дворцовым комплексом, - планы, за сохранение которых в секрете любой компетентный аппарат государственной безопасности будет бороться изо всех сил. Они были размещены в открытом доступе в рунете. Metro Style, ныне несуществующий российский подрядчик, разместил схемы на своем веб-сайте в начале 2010-х годов. Их можно было просматривать онлайн еще в 2016 году", - пишет издание.

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Один из собеседников издания сказал, что картинки туннелей больше похожи не на чертежи, а на архитектурные рисунки, показывающие общий замысел и план проекта.

Подземный комплекс под дворцом Путина состоит из двух отдельных туннелей, соединенных лифтом, спускающимся на 50 метров под землю. Архитектурные планы показывают, что туннели в толстом бетоне снабжены достаточным количеством пресной воды, вентиляцией и протяжёнными кабелями, чтобы поддерживать VIP-жителей в течение нескольких дней или недель.

Журналисты также предположили, что туннели могут выдержать попадание бомбы и химическую атаку. На рисунках, в частности, видны шесть отдельных вентиляционных шахт для подачи воздуха. Рядом с туннельным комплексом есть дорога, которую, предположительно, могут использовать для доставки припасов.

Диаграммами с Insider поделился анонимный диггер, который сказал, что он связан с группой под названием "Секта Зе".

Бункеры Путина в России - детали

Президент России Владимир Путин имеет разветвленную сеть секретных бункеров, расположенных от Москвы до Урала, и продолжает строительство подземных укрытий в стране. Как сообщил автор расследования и главный редактор издания "Собеседник" Олег Ролдугин, бункеры начали строить еще в советское время для первых лиц государства, но в последнее время работы по строительству возобновились.