Также с момента получения повестки вводятся ограничения на пользование автомобилем, сдачу на водительское удостоверение и регистрацию ИП.

Шансов избежать мобилизации у россиян фактически не осталось - президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете выезда за границу с момента получения повестки.

Как сообщают российские СМИ, закон вводит запрет на выезд из России с момента, когда повестка от военкомата считается врученной — в том числе, если гражданин получил ее по месту работы или учебы. Отмечается, что поправка о том, что запрет будет действовать со дня вручения повестки, появилась в тексте законопроекта в апреле.

Кроме того, закон вводит "электронные" повестки, которые будут размещаться в личном кабинете призывника на портале "Госуслуг", а также возможность вручения повесток заказным письмом.

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Также с момента получения повестки вводится ряд ограничений — например, на пользование автомобилем, сдачу на водительское удостоверение и регистрацию ИП.

Вместе с этим будет создан единый реестр военнообязанных, который заработает уже осенью.

Мобилизация в РФ

Ранее в британской разведке отмечали, что Россия начала создавать новые крупные подразделения для усиления тыла. В то же время британцы полагают, что без новой полноценной волны мобилизации Кремль не сможет сформировать даже одну новую армию.

Эксперты прогнозируют, что Россия может объявить мобилизацию уже в сентябре-октябре.

В стране уже началась скрытая подготовка для этого. Так, были увелич ены штрафы за неявку в военкомат по повестке, подняты предельные сроки пребывания в мобилизационном резерве и поднят верхний возрастной предел призыва на срочную службу.

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