Саммит в Самарканде проходил в середине сентября с участием, в том числе, представителей Китая, Турции, России и Беларуси.

Китай и Индия могли настаивать в переговорах с Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) закончить войну против Украины. После чего в Кремле решили пойти ва-банк.

Об этом рассказал российский юрист Марк Фейгин.

Фейгин ссылается на заявление премьера Индии Нарендра Моди, который на саммите ШОС прямо сказал, что России надо уже переходить от огня к дипломатии.

Такое же заявление сделали в МИД Китая, а Путин упомянул, что закончил бы войну, но Киев сопротивляется.

По мнению Фейгина, началом проведения псевдореферендумов и объявлением частичной мобилизации в России Путин хотел пригрозить Западу, чтобы Европа и США заставили Украину сесть за стол переговоров.

Арестович, в свою очередь, считает, что, если указанный сценарий имел место, Кремль его провалил.

Саммит в Самарканде проходил в середине сентября с участием, в том числе, представителей Китая, Турции, России и Беларуси.

Уже 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию российских граждан с боевым опытом на войну в Украине численностью до 300 тысяч человек. Это, по мнению западных экспертов, является признаком сложного положения РФ на поле боя и нехваткой живой силы.

В тот же день Путин заявил о проведении на оккупированных территориях Украины "референдумов" о присоединении к составу РФ. Раскритиковала шаг России и Турция, ответив, что результаты "голосования" Стамбул признавать не станет.

Китай с самого первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину занял нейтральную позицию, призывая стороны к достижению мира дипломатическим путем. Это также не мешало Пекину поддерживать Россию в ООН, когда, примером, шла речь об осуждении жестокости российских солдат по отношению к украинским гражданским.

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