Переброска Россией резервов может разве стабилизировать линию фронта ближе к зиме.

Объявление российским президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации демонстрирует сложное положение России на поле боя в Украине.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Западные аналитики сомневаются, что привлечение к боевым действиям такого количества резервов остановит контрнаступление ВСУ или повлияет на бои в ближайшем будущем.

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По мнению маршала авиации британских ВВС Эдварда Стрингера, "это последний бросок светошумовой гранаты": "Это свидетельствует о слабости".

На сегодня российские вооруженные силы не способны принять, обучить и развернуть сотни тысяч новобранцев. Насильно мобилизованные солдаты хоть и помогают России укреплять оборону, однако вряд ли станут мотивированными бойцами.

Также аналитики сомневаются, что незаконное "присоединение" оккупированных территорий в состав РФ как-то повлияет на выбор Украиной целей для ударов, поскольку ВСУ уже неоднократно атаковали базы россиян в аннексированном Крыму. Кроме того, огонь ведется и в приграничных российских регионах.

В то же время последняя ядерная угроза Путина не свидетельствует о каком-то изменении Россией ядерной политики, а была направлена на попытку уменьшить западную поддержку Украины.

Американские аналитики отмечают, что было бы ошибкой позволить России воспользоваться тактикой устрашения ядерным ударом для присвоения захваченных территорий, потому что это скажется на европейском порядке безопасности и создаст прецедент.

По мнению профессора Школы перспективных международных исследований Хопкинса Юджина Финкеля, из-за военных поражений Кремль "в отчаянии".

"Они (россияне - УНИАН) полны решимости что-то сделать, но не понимают, что именно они делают и как это сделать", - считает Финкель.

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в свою очередь, назвал мобилизацию в РФ "проигрышным вариантом" для Путина.

Российская армия истощена, и с новым призывом ситуация существенно не изменится.

В издании утверждают, что переброска Россией резервов может разве стабилизировать линию фронта ближе к зиме, когда наступательные операции проводить труднее.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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